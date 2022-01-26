Перед полюванням позував на камеру: у заповіднику на Тернопільщині зняли на відео рідкісного кота лісового

Кіт лісовий занесений до Червоної книги України.
У заповіднику "Медобори", що на Тернопільщині зняли на відео, як рідкісний кіт лісовий готується до полювання.
Про це повідомили на сторінці заповідника у Facebook.
На відео видно, як ввечері тварина вийшла із сховку та готується до полювання.
"Кіт лісовий (Felis silvestris) переважно веде нічний спосіб життя. Вдень тварина відпочиває у затишному місці. Нам вдалося зафіксувати його вихід на полювання", - йдеться у повідомленні.
У заповіднику наголосили, що кіт лісовий занесений до Червоної книги України.
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- У Національному природньому парку "Сколівські Бескиди" фотопастки зафіксували найзагадковішого жителя карпатських лісів дикого кота. Тварина дуже обережна: вона виходить із сховку лише вночі та уникає зустрічі з людьми.