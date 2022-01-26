Перед полюванням позував на камеру: у заповіднику на Тернопільщині зняли на відео рідкісного кота лісового

Перед полюванням позував на камеру: у заповіднику на Тернопільщині зняли на відео рідкісного кота лісового

Кіт лісовий занесений до Червоної книги України.

У заповіднику "Медобори", що на Тернопільщині зняли на відео, як рідкісний кіт лісовий готується до полювання.

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Про це повідомили на сторінці заповідника у Facebook.

На відео видно, як ввечері тварина вийшла із сховку та готується до полювання.

"Кіт лісовий (Felis silvestris) переважно веде нічний спосіб життя. Вдень тварина відпочиває у затишному місці. Нам вдалося зафіксувати його вихід на полювання", - йдеться у повідомленні.

У заповіднику наголосили, що кіт лісовий занесений до Червоної книги України.

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