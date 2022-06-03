Перед повномасштабним вторгнення Росія мала дані про розміщення ЗСУ в Гостомелі – Монастирський

Перед широкомасштабним вторгненням Росія провела роботу зі шпигунами та диверсантами в Україні.

У перший день повномасштабного вторгнення РФ до України, коли окупанти намагалася захопити аеродром в Гостомелі, куди можна було авіацією перекидати додаткові сили для швидкого наступу на Київ, загарбники завдали прицільного удару по тамтешніх позиціях ЗСУ. Ймовірно, дані про таємні позиції українських захисників здали шпигуни або колаборанти.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час телемарафону "Єдині новини".

"Під час бою в Гостомелі, у перший день широкомасштабної агресії 24 лютого, ми спілкувалися з бійцями, які стояли на цих позиціях. І які зустріли ворога в перший день, коли було 40 вертольотів одночасно, пролетіли й обстрілювали ракетами, обстрілювали тисячами пострілів наших бійців. Вони казали, що, швидше за все, ворог знав, де розміщені наші позиції. Тому декілька вогневих точок були вражені першими ж ракетами. І ми розуміємо, що це також проблема шпигунів, диверсантів, які працювали на той час, і які сприяли тому, що в перші хвилини власне ворог мав ось такі певні успіхи", – розповів Денис Монастирський.

Гостомель прийняв удари російських військ в перші години їх вторгнення з боку Білорусі.

Українські захисники дали бій навалі окупантів, збивши декілька їхніх гелікоптерів в перші години, тому здійснити висадку загарбникам в цьому аеродромі, попри те, що він був захоплений, було небезпечно.

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