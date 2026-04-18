Перед розстрілом людей у Києві стрілець підпалив свою квартиру

Пожежа в квартирі стрільця у Києві / © скриншот з відео

Реклама

58-річний житель Києва, який влаштував стрілянину на вулиці в Голосіївському районі столиці, підпалив свою квартиру.

Про це повідомили в КМДА.

За інформацією столичної влади, окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще 6 постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

Реклама

Зокрема, йдеться про чотиримісячну дитину, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілець.

«Від госпіталізації батьки дитини відмовилися», — йдеться у повідомленні.

З посиланням на медиків міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей.

«Також в лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», — додав він.

Реклама

Загалом у результаті влаштованої тероистом стрілянини вже шестеро загиблих.

Стрілянина у Києві — що відомо

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий чоловік розпочав стрілянину по людях на вулиці. Згодом він увірвався у супермаркет «Велмарт» на Голосіївському проспекті, зробивши заручниками людей, які прийшли за покупками.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, зловмисник, який вбив людей у Києві, — 58-річний уродженець Москви.

Терориста ліквідували під час штурму супермаркету, де він утримував заручників.