Перед смертю був у ресторані з помічником депутатки Скороход: поліція розповіла деталі загибелі Полякова

Перед смертю був у ресторані з помічником депутатки Скороход: поліція розповіла деталі загибелі Полякова

В крові загиблого виявили алкоголь.

Правоохоронці встановили, що депутат групи "За майбутнє" Антон Поляков, якого знайшли мертвим, увечері вживав алкоголь в одному із закладів з Русланом Джамбулатовим.

Про це під час брифінгу повідомив голова Національної поліції в Києві Іван Вигівський.

Джамбулатов - це помічник депутатки Анни Скороход, пише LB.ua. Поляков випивав: у його крові виявили один проміле алкоголю. Його знайомий був тверезий. Після того, як чоловіки вийшли з ресторану, вони сіли до авто Джамбулатова, який запропонував відвезти нардепа додому.

Поляков відмовився. Їхнє авто їздило вулицями. Потім Джамбулатов запропонував Полякову на таксі поїхати. Він пересів в інший транспортний засіб. Коли таксі їхало Києвом, то його зупинили патрульні - водій перетнув подвійну розмітку. Під час перевірки документів поліція побачила півлежачого Полякова.

За словами таксиста, пасажир був у стані алкогольного сп'яніння і йому стало зле. Поліція викликала швидку, але медикам не вдалося врятувати депутата. "Виїхала слідчо-оперативна група, експерти... Як ви знаєте, по процедурі проводиться таке саме досудове, як по умисному вбивству", – зазначив Вигівський.

Нагадаємо, поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова уночі 8 жовтня. Політика виявили патрульні, які зупинили автомобіль таксі, в якому він їхав пасажиром, за порушення правил дорожнього руху. За попередньою інформацією, чоловікові стало зле в автівці.

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