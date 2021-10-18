Перед смертю попросив води: свідок розповів про останні години життя брата загиблого мера Кривого Рогу

Перед смертю попросив води: свідок розповів про останні години життя брата загиблого мера Кривого Рогу

Андрій Павлов відмовився викликати “швидку” і сказав, що “відлежиться”.

У поліції Дніпропетровської області повідомили про обставини, за яких стало відомо про смерть мешканця Кривого Рогу Андрія Павлова — брата міського голови Костянтина Павлова, який раніше вчинив самогубство.

Відео з показами заявника, який, ймовірно, останнім бачив померлого живим, опубліковане на офіційному сайті Наполіції.

За словами свідка, загиблий вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Дзвінок був близько п’ятої години ранку. Коли він приїхав до помешкання Андрія Павлова, той сказав йому, що погано почувається і на роботу не піде, хоче “відлежатися”.

Через годину товариш перепитав Павлова, чи не потрібно викликати до нього швидку допомогу. Однак той відмовився, сказавши, що “йому нормально”. Тоді він покинув його квартиру, а близько 11 години зателефонував, щоб дізнатися про самопочуття. Павлов трубки не взяв. Після цього знайомий телефонував практично безперервно, востаннє - о 15.40.

Тіло Андрія Павлова він виявив, коли приїхав до нього після роботи. Одразу викликав поліцію і швидку. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

Нагадаємо:

15 серпня цього року на порозі свого заміського будинку було знайдено мертвим міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова. За висновком судмедекспертів, він скоїв самогубство. Про це свідчило розташування зброї, гільзи та тіла - все вказувало на те, що постріл був з близької відстані.

За інформацією слідства, Павлов тривалий час перебував вдома сам і жодних сторонніх осіб у його будинку та на подвір'ї виявлено не було. Відео з 4 камер спостереження у будинку Павлова, а також з будинків його сусідів вивчили експерти, які відкинули версії про будь-який монтаж та накладення ефектів. Час фатального пострілу о 6:45 ранку 15 серпня.

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