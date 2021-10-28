Перед смертю розповів, про те, що не встиг: боєць АТО здійснив мрію побратима, який помер у нього на руках

Перед смертю розповів, про те, що не встиг: боєць АТО здійснив мрію побратима, який помер у нього на руках

Чоловік, який помирав від ран, розповів, що мріяв збудувати у рідному селі зупинку.

У Дніпропетровській області чоловік здійснив мрію загиблого військовослужбовця, який помер від ран. За життя чоловік мріяв збудувати зупинку у рідному селі, але не встиг.

Цю зворушливу історію в соцмережі розповіла дніпрянка Світлана Кульбашна.

За її словами, її знайомий і одноліток Олег у 2014 році пішов у зону АТО, відслуживши, повернувся додому.

"Розповів мені історію нещодавно, а сьогодні я вперше побачила цю зупинку. Просту зупинку для людей на краю села Військове, збудовану його руками. Зупинку із вражаючою історією.

Від ран помирав чоловік. Незнайомий з іншої частини. Поруч опинився Олег, він і вислухав останні слова. Не про сім'ю говорила людина, не про коханих людей. Гірко йому було, що не збудував він зупинку у своєму селі. Хотів, і не збудував, і вже не збудує. Останні слова. Чужа мрія та вогонь усередині простої людини", - розповіла Світлана.

Вона додала, що після повернення Олег збудував зупинку власними руками і коштом з лавкою усередині.

Зараз чоловік мріє висадити у селі Військове парк на згадку про чорнобильців, зокрема, в пам'ять про друга-ліквідатора, який рано пішов із життя.

Користувачі Мережі прокоментували допис жінки:

Минулого року мені теж пощастило познайомитися з цим чоловіком. Дуже гарна, щира людина. Він цього хлопця ніс на руках, але, на жаль, його не вдалося врятувати, він помер у нього на руках. Людина, за власні кошти здійснила чужу мрію, збудувала зупинку. Він ще й сам виховував двох дітей!

До сліз!

Дуже приємно, що в наших краях живуть такі люди!

Мрії повинні здійснюватися.

Нагадаємо, що навколосвітню подорож із віслюком. 59-річний Міхаель із Німеччини полишив усе й вирушив у мандрівку, щоб здійснити свою мрію - побачити якомога більше країн. Віслюка ж узяв як компаньйона і щоб ніс речі.

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