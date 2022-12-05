Перед смертю жінку зґвалтували: стали відомі подробиці вбивства окупантами родини з дітьми на Запоріжжі

Російські окупанти розстріляли двох дорослих та дітей на Запоріжжі.
Російські окупанти розстріляли батьків та їхніх двох малолітніх дітей у селищі Очерет Зоря. Жінку росіяни зґвалтували та задушили.
Про це повідомляє РІА Мелітополь.
Вбивство мирних жителів сталося 17 листопада в селищі Очерет-Зоря Пологівського району Запорізької області. Російські окупанти розстріляли родину Дармобід - голову родини Олександра, його дружину Наталю та їхніх двох дітей.
Особи військових злочинців, які вбили цивільних, встановили OSINT-розслідувачі. Ними виявилися військовослужбовці 57-го полку 6-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ.
Між місцевими жителями та окупантами виникла сварка, під час якої загарбники з вогнепальної зброї вбили Олександра та двох його малолітніх дітей. Жінку, за словами розслідувачів, росіяни зґвалтували та задушили.
Після вбивства з будинку родини зникли гроші та цінні речі. Це підтвердили родичі загиблих.
Військовими злочинцями, за словами OSINT-розвідників, є:
- Касьян Іван Юрійович 1991 року, село Городна Московської області;
- Толстіков Андрій Юрійович 1986 року, населений пункт Жуково Тульської області.
Нагадаємо, що у селі Правдине на Херсонщині окупанти розстріляли працівників агрофірми та неповнолітню дівчину. Будинок, у якому були люди, росіяни спочатку обстріляли, а потім підірвали.
Читайте також:
- На Харківщині окупанти зґвалтували та жорстоко вбили дівчинку і відрізали статеві органи перед стратою хлопцю - Офіс президента
- Російські окупанти на Херсонщині зґвалтували та вбили жінку і намагалися задушити її 3-річну дитину
- "Була, як сонечко, гарна позитивна": росіяни вбили 34-річну прикордонницю з Чернігівщини