Перед смертю жінку зґвалтували: стали відомі подробиці вбивства окупантами родини з дітьми на Запоріжжі

Російські окупанти розстріляли двох дорослих та дітей на Запоріжжі.

Російські окупанти розстріляли батьків та їхніх двох малолітніх дітей у селищі Очерет Зоря. Жінку росіяни зґвалтували та задушили.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Вбивство мирних жителів сталося 17 листопада в селищі Очерет-Зоря Пологівського району Запорізької області. Російські окупанти розстріляли родину Дармобід - голову родини Олександра, його дружину Наталю та їхніх двох дітей.

Особи військових злочинців, які вбили цивільних, встановили OSINT-розслідувачі. Ними виявилися військовослужбовці 57-го полку 6-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ.

Між місцевими жителями та окупантами виникла сварка, під час якої загарбники з вогнепальної зброї вбили Олександра та двох його малолітніх дітей. Жінку, за словами розслідувачів, росіяни зґвалтували та задушили.

Після вбивства з будинку родини зникли гроші та цінні речі. Це підтвердили родичі загиблих.

Військовими злочинцями, за словами OSINT-розвідників, є:

Касьян Іван Юрійович 1991 року, село Городна Московської області;

Толстіков Андрій Юрійович 1986 року, населений пункт Жуково Тульської області.

Нагадаємо, що у селі Правдине на Херсонщині окупанти розстріляли працівників агрофірми та неповнолітню дівчину. Будинок, у якому були люди, росіяни спочатку обстріляли, а потім підірвали.

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