Перед судом постане ексвійськком із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток

У Закарпатській області 2023 року викрили військового комісара, який очолював районний ТЦК і СП – він змушував солдатів будувати йому маєток.

Правоохоронці завершили слідство у справі щодо колишнього начальника одного з відділів Ужгородського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який змушував солдатів будувати йому приватний маєток. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє ДБР.

Так, влітку 2023 року ДБР викрило посадовця. За його наказом підлеглі військовослужбовці від січня до серпня минулого року замість служби проводили будівельні роботи у його маєтку. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

На будівництві постійно працювали п’ятеро солдатів. Ще один підлеглий за погодженням з керівником замість служби займався підприємницькою діяльністю.

Попри це усі військові отримували матеріальне забезпечення від держави. Таким чином їм було безпідставно нараховано і виплачено понад 500 тисяч грн.

Колишнього військового комісара обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Фігуранта було звільнено із займаної посади, суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 800 тис. грн застави.

Вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків. На фігуранта також складено адмінпротокол про корупцію.

Нагадаємо, ДБР арештувало майно родини бізнесмена Гринкевича і взялось за нерухомість Морозюк.

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