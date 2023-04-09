"Перед уроком алгебри гризе собі нігті": на Сумщині батьки 10-класниці вимагають звільнення вчительки математики

Учительку звинуватили в булінгу школярки, тепер її справу буде розглядати суд.

В Пустовійтівській загальноосвітній школі Роменського району на Сумщині батьки однієї з учениць 10-го класу вимагають звільнення вчительки математики та позиваються до суду. Причина непорозуміння — у несправедливому, на думку батьків, оцінюванні знань, які призводять до стресу у доньки.

Про цю ситуацію повідомляє “Суспільне”.

“Вона знає, що завтра урок алгебри чи геометрії і від третьої ночі вже не спить, вона хвилюється, вона гризе собі нігті”, - розповів батько школярки Євген Сентіщев.

Учителька математики Оксана Любиченко, яка має 31 рік педагогічного стажу, говорить, що від неї батьки вимагають високих оцінок для їхньої доньки та звинувачують в несправедливому оцінюванні контрольних робіт.

“Я зверталася до директора, прохала, щоб незалежна комісія переглянула контрольну роботу, запрошувала до себе на урок”, - розповіла вона.

Учителька стверджує, що через конфліктну ситуацію в неї погіршилося здоров’я і до неї в школу викликали швидку через серцевий напад.

Батько учениці запевняє, що справа не в оцінках, а в справедливому оцінюванні. Водночас вчительку звинувачують в булінгу щодо їхньої дитини.

“Нам батько надав докази того, що його дитину ігнорує вчитель. Там були представлені скріншоти переписки, де дитина постійно зверталася до вчителя перевірити домашнє завдання, а вчителька не відповідала на ці повідомлення. Комісія вирішила, що тут присутні прояви, елементи булінгу, а саме ігнорування”, - підтвердила психологиня Оксана Денда.

Спочатку конфлікт намагалися вирішити в кабінеті директора, але компромісного рішення не було досягнуто.

Зрештою і батьки школярки, і вчителька звернулися до райвідділу поліції із заявами про булінг.

“Факт булінгу з боку вчителя вчинений щодо учениці 10 класу – підтвердився. Цей матеріал направлено до місцевого суду для подальшого ухвалення рішення. За фактом заяви вчителя з приводу вчинення щодо неї булінгу зі сторони батьків учениці, то даний факт не підтвердився”, - розповіла інспекторка з комунікації Роменського районного відділу поліції Наталія Авруцька.

Слухання справи у суді щодо булінгу вчителем учениці заплановано на 4 квітня. Тим часом математику у школярки викладає інший вчитель.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті школярі зняли і поширили у Мережі відео зі своєю вчителькою, яка побила учня біля дошки, бо той не міг розв'язати приклад. У школі розгорівся скандал.

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