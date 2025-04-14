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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Перед Великоднем в Україні різко потеплішає: прогноз погоди на цей тиждень

Погода в Україні цього тижня буде по-весняному приємною.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прогноз погоди

Прогноз погоди / © Pixabay

Протягом передвеликоднього тижня погода в Україні нарешті потішить теплом. Морозні ночі залишаються в минулому, а температура повітря починає зростати й вдень, і вночі.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у вівторок, 15 квітня, повітря прогріється до +14…+20 градусів. Найтепліше буде на сході, де погода буде майже по-літньому комфортною. На заході та в прибережних зонах буде трохи свіжіше, але загалом тепло відчуватиметься по всій території країни. День буде вітряним.

Очікується сильний вітер з півдня, у деяких областях можливі пориви штормового рівня. Це стосується передусім західних та північних регіонів, а також Криму та Приазов’я. У центральних, південних і східних регіонах вітер буде значно спокійнішим.

У Києві вівторок буде сонячним, сухим, з температурою від +16 до +18 градусів. Вітер також буде південним, помірним.

Погода цього тижня залишатиметься стабільною, з поступовим потеплінням. Ночі стануть приємно теплими, денна температура підніматиметься вище з кожним днем.

На Великдень синоптики обіцяють сприятливу погоду: сухо, сонячно, вночі +7…+12, вдень +18…+23 градуси. Лише в західних областях можливі дощі та грози, температура коливатиметься від +16 до +21 градуса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Україні у квітні 2025.

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