Перед “виборами Путіна” в окупованому Бердянську пролунав вибух: що відомо

Місцеві мешканці чули одиночний вибух біля гімназії, куди у неділю, 17 березня, окупанти закликали прийти для “голосування”.

У суботу, 16 березня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух на території гімназії, де окупанти влаштували одну із “виборчих дільниць” для голосування за переобрання президента РФ Володимира Путіна.

Про це в соцмережі повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна з посиланням на місцевих мешканців.

“Схоже, що у Бердянській гімназії № 2, яка ще відома як школа № 10 стався неприємний для окупантів інцидент", — написала вона.

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За її словами, місцеві мешканці чули одиночний вибух біля гімназії, куди у неділю, 17 березня, окупанти закликали прийти для “голосування”.

"Ще раз закликаємо уникати участі у рашистських "виборах"! Бережіть себе!" - звернулася Вікторія Галіціна до мешканців Бердянська.

Згодом стало відомо, що на місце вибуху прибула пожежна машина та спецавтомобіль швидкої допомоги.

Окупаційна адміністрація Бердянська підтвердила вибух, повідомивши, що здетонував саморобний вибуховий пристрій, та пов'язавши цей інцидент із проведенням так званих виборів президента РФ.

Нагадаємо, в ООН різко засудили так звані "вибори" РФ на окупованих територіях. Спільну заяву підписали 54 країни та Європейський союз.

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