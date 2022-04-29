Перед війною до України в'їхало понад 11 тис. росіян: правоохоронці перевіряють їхнє місцеперебування

Перед війною до України в'їхало понад 11 тис. росіян: правоохоронці перевіряють їхнє місцеперебування

Державне бюро розслідувань перевіряє понад 11 тис. громадян Російської Федерації, які заїхали перед війною та вчасно не покинули Україну.

Наразі працівники ДБР, СБУ та Нацполіція визначають місцеперебування російських громадян. Потім щодо них будуть проводити фільтраційні заходи.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв’ю інформаційному агентству "Українські новини".

За його словами, з початком війни у Бюро з'явилися нові справи, які пов’язані з військовою агресією Росії. Провадження стосуються насамперед державної зради з боку суб'єктів ДБР: суддів, правоохоронців, військовослужбовців, окремих народних депутатів та інших посадових осіб. "Такі провадження є і їх досить багато", - наголосив він.

Сухочов наголосив, що у ДБРна базі Головного слідчого управління створили новий підрозділ, який займається розслідуванням військових злочинів Російської Федерації.

"Ми посилили його слідчими з територіальних управлінь та інших підрозділів. Сьогодні вони активно займаються такими провадженнями", - розповів Олексій Сухачов.

Як повідомлялося, ДБР провело масштабні обшуки у Львівській області в родичів проросійських політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака. Так, в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тис. доларів США, 8,5 тис. євро, 18,6 тис. російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки.

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