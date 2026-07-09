"Перед законом рівні всі": Міноборони відреагувало на напад на ТЦК у Львові

Міноборони України

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У Міноборони України відреагували на сутички у Сихові, де натовп перевернув автівку ТЦК.

У повідомленні відомства зазначається, що правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

«Учорашній напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим. Як і будь-які інші напади на представників Сил оборони. Позиція Міноборони послідовна — перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій — ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення і цей процес триває», — зазначили у відомстві.

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Напад на ТЦК у Львові — що відомо

Увечері, 8 липня 2026 року, у Сихівському районі Львова група невідомих осіб заблокувала, пошкодила та перекинула службовий автомобіль військовослужбовців територіального центру комплектування.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що інцидент стався близько 21:30 на вулиці Червоної Калини. Військовослужбовці спільно з працівниками Національної поліції зупинили для перевірки документів громадянина 1996 року народження. За інформацією відомства, чоловік перебував у розшуку як порушник військового обліку з 12 червня 2026 року. Його затримали та доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Львівський обласний ТЦК та СП призначив службове розслідування для перевірки правомірності дій своїх працівників під час затримання військовозобов’язаного.

Очільник ОП Кирило Буданов та мер Львова Андрій Садовий також виступили із заявами щодо конфлікту.

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