Перед зимою Україна має бути впевненою у наших позиція: Зеленський озвучив завдання для нового міністра оборони

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що до початку зими Україна має максимально зміцнити свої оборонні позиції та забезпечити стабільну підтримку з боку міжнародних партнерів.

Про це глава держави сказав у зверненні.

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За словами Зеленського, підготовка до зимового періоду залишається одним із ключових завдань для України.

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«Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені — і будемо впевнені — у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо», — заявив президент.

Зеленський визначив завдання для дипломатії

Окремо президент подякував парламентарям за підтримку кандидатур на посади міністра оборони та міністра закордонних справ України.

«Я вдячний парламентарям за таку відчутну підтримку сьогодні Хмари на посаду міністра оборони і за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що українська дипломатія також має чіткі завдання, зокрема щодо роботи з міжнародними партнерами.

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За словами президента, дипломатичні зусилля мають допомогти Україні отримувати більше підтримки навіть на тлі можливої політичної нестабільності в Європі.

«Нам потрібна стабільність підтримки, стійкість у взаємовідносинах з партнерами, а отже, сучасність в роботі дипломатичного корпусу: сучасні інструменти дипломатії, сучасні підходи для вирішення питань і цілком конкретні результати», — зазначив Зеленський.

Президент подякував за закон про підтримку дітей з інвалідністю

Також Зеленський відзначив ухвалення закону, спрямованого на посилення державної підтримки сімей із дітьми з інвалідністю.

За його словами, документ передбачає збільшення допомоги та запровадження багаторівневої системи соціальних послуг для дітей за рахунок держави.

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«Я очікую закон якнайшвидше для підписання, і уряду — повністю врахувати це в бюджеті», — заявив президент.

Він наголосив, що підтримка сімей із дітьми з інвалідністю є одним із важливих соціальних завдань держави.

Раніше йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський присвоїв молодшому лейтенанту Владиславу Польському звання Героя України за те, що під ворожим вогнем врятував двох поранених побратимів.

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