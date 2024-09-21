Передача Україні ракет Taurus: Шольц сказав, чи змінилася його позиція

Надання Україні далекобійних ракет Taurus не планується. Позиція Німеччини в цьому питанні не змінилася.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з громадянами в Нідергерсдорфі.

Німецький політик наголосив, що на на нього "здійснювався тиск" щодо передачі зброї. Втім він своєї думки не змінив.

"Попри те, що багато хто чинив тиск на мене, я не надаватиму крилаті ракети, здатні долетіти до Москви. Я запевняю на цьому місці, що залишуся при цій позиції", - констатував Шольц.

Раніше йшлося про те, що Німеччина має намір схвалити близько 400 млн євро додаткової військової допомоги Україні. Ці кошти є доповненням до близько 8 млрд євро, передбачених для України в 2024 році.

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