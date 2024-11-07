Передали “привіт” за критику: Стерненка нібито оголосили у розшук через неявку до ТЦК

ТЦК його заяви поки не коментували.

Активіста та волонтера Сергія Стерненка нібито оголосили у розшук через неявку до ТЦК за повісткою. Він припускає, що це помста за його критику армійського керівництва.

Про це він повідомив в Telegram.

За його словами, в розшук його нібито подав Приморський територіальний центр комплектації, який переслав документи в поліцію. Але поліція Стерненка, як він каже, не повідомляла, натомість ці дані з'явилися в росіян.

Стерненко вирішив перевірити інформацію у застосунку Резерв+, виявилося, що він не перебуває у жодному розшуку.

"У Резерв+ ще в травні вказав свою адресу у Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою", – наголосив він.

У день, коли блогера нібито оголосили в розшук, він знаходився на зустрічі в Міністерстві оборони. Наступного дня він знову був там, запевняє Стерненко і каже, що не поводився б так, якби переховувався.

"Будемо розбиратися з цією цікавою ситуацією", – зазначив Стерненко.

Блогер припускає, що це "привіт" за його критику армійського керівництва та проєкти з підтримки армії.

"Але сам факт зливів через росіян та агентуру – показовий. Палитесь, панове", – підсумував активіст.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку.

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