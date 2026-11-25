Подавання показань газового лічильника / © ТСН.ua

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Компанія «Нафтогаз» від 28 листопада 2026 року припиняє приймати показання газових лічильників через сайт my.gas.ua та онлайн-форму. Зміни стосуються винятково сервісів постачальника і не впливають на роботу операторів газорозподільчих мереж (ГРМ).

Про це повідомив консультаційний центр для населення «ГазПравда».

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Від 28 листопада передавати показання лічильника через особистий кабінет на сайті my.gas.ua та спеціальну онлайн-форму буде неможливо. Водночас ці зміни стосуються лише сервісів постачальника газу. Передавати показання Оператору ГРМ — компанії, яка відповідає за розподіл газу у конкретному регіоні, — як і раніше, можна доступними для цього способами.

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Чому змінили спосіб передавання показань газових лічильників

Згідно з чинним законодавством, побутові споживачі мають передавати показання своїх лічильників саме Оператору ГРМ, а не постачальнику газу. Оператори ГРМ щомісяця від 1 до 5 числа приймають від споживачів дані приладів обліку. На їхній основі визначається фактичний обсяг спожитого газу в кубометрах, після чого відповідна інформація передається постачальникам.

Постачальники газу використовують отримані від операторів ГРМ дані для розрахунку вартості спожитого газу в гривнях та формування платіжок. Таким чином, передавати показання безпосередньо компанії «Нафтогаз» не було необхідності, оскільки від 2020 року вона не виконує функцію оператора, відповідального за збір цих даних.

Функція «передати показання» в особистому кабінеті компанії зберігалася ще від попередніх періодів, однак тепер її роботу припиняють.

Як можна буде передати показання лічильника

Від 28 листопада споживачі зможуть передавати показання газового лічильника кількома способами:

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через особистий кабінет на сайті свого Оператора ГРМ;

за телефоном або через чат-бот, зазначений у платіжці за розподіл газу;

вказавши показання у сплаченому рахунку Оператора ГРМ;

на електронну адресу свого оператора ГРМ;

за допомогою мобільного застосунку КУБ.

Коли треба подавати показання газу

Зміна сервісів не вплине на встановлені терміни передавання даних. Показання лічильника необхідно подавати щомісяця — від 1 до 5 числа включно.

Найближчий період для передавання показань триватиме від 1 до 5 грудня 2026 року. У цей час споживачам потрібно зафіксувати актуальні цифри на лічильнику та передати їх своєму оператору газорозподільної мережі.

Якщо споживач не передасть дані вчасно, обсяг використаного газу можуть визначити за плановим середньомісячним показником. Через це сума у платіжці може не відповідати фактичному обсягу спожитого газу.

Передавати показання потрібно навіть у тому разі, якщо протягом місяця газ не використовувався. Тоді слід повідомити ті самі цифри, які були передані попереднього місяця.

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Як подати показання газу без смартфона

Людям, які користуються кнопковими телефонами, не потрібно купувати смартфон чи опановувати новий мобільний застосунок. Передати показання телефоном можна буде й надалі.

Клієнти філій «Газмережі» можуть скористатися безкоштовним номером 0 800 303 104 та передати дані через голосове меню. Якщо будинок обслуговує інший Оператор ГРМ, номер його контактного центру можна знайти у платіжці або на офіційному сайті відповідної компанії.

Крім того, передати показання замість родичів можуть їхні діти чи інші члени сім’ї. Для цього необхідно мати номер особового рахунку та актуальні показання лічильника.

До слова, від 1 грудня клієнти «Нафтогазу» (а це близько 98% побутових споживачів) платитимуть за газ фіксовані 7,96 грн за кубометр із ПДВ. Цей річний тариф діє до 30 квітня 2027 року включно і не впливає на нарахування пільг чи субсидій. Оплачувати фактично спожитий обсяг потрібно щомісяця до 25 числа наступного місяця.

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