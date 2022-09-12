Передав цілісний майновий комплекс окупаційній владі: за співпрацю з окупантами судитимуть "керівника" Луганської ТЕС

"Керівника" Луганської ТЕС судитимуть за колаборацію з окупантами.

Чоловік добровільно погодився співрацювати з окупантами і посів посаду керівника станції.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування та скеровала до суду обвинувальний акт відносно колаборанта, який передав майно Луганської ТЕС представникам окупаційної влади Російської Федерації.

"Слідством встановлено, що у травні 2022 року після тимчасової окупації м. Щастя колишній керівник департаменту з управління виробництвом Луганської ТЕС ТОВ "ДТЕК Східенерго", діючи з корисливих мотивів та всупереч розпорядження керівництва компанії про тимчасове припинення роботи ТЕС через бойові дії, передав цілісний майновий комплекс теплостанції вартістю понад 36 млн. грн. окупаційній владі. Також підозрюваний добровільно надав згоду на зайняття посади керівника Луганської ТЕС", - йдеться в повідомленні



Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність).

Нагадаємо, що затримано колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України).

Читайте також: