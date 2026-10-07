Передав відео ППО блогеру, який працював на Медведчука: СБУ викрила киянина

СБУ

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Кіберфахівці Служби безпеки України затримали в Києві місцевого жителя, який зняв на телефон і поширив у Telegram інформацію про позиції української протиповітряної оборони.

Про це повідомила СБУ.

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За даними слідства, чоловік зафіксував на відео розташування Сил оборони через лобове скло власного автомобіля, після чого передав запис підсанкційному блогеру. Як зазначає СБУ, цей блогер раніше працював на телеканалі Віктора Медведчука, а нині перебуває за межами підконтрольної Україні території.

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«Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці нашої країни внаслідок публічного поширення закритих відомостей про Сили оборони», — йдеться в повідомленні спецслужби.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану. За цією статтею чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

У СБУ наголосили, що громадянам не можна знімати та поширювати фото й відео ворожих атак, зокрема публікувати записи бойової роботи української ППО, а також удари по військових об’єктах і критичній інфраструктурі.

«Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!» — наголосили у Службі безпеки.

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Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ закликала українців суворо дотримуватися інформаційної тиші та утриматися від зйомки й оприлюднення фото чи відео щодо наслідків російських атак. У спецслужбі наголосили, що це стосується будь-яких кадрів, що зображують влучання по об’єктах критичної інфраструктури, військових позиціях або фіксують роботу засобів ППО.

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