Передавав розвідці ворога дані про розташування стратегічних об'єктів: затримано мешканця Коростеня

У державній зраді підозрюють жителя Коростеня, що в Житомирській області.

Чоловік передавав військовій розвідці країни-агресорки Росії дані про розташування стратегічних об‘єктів. Зв’язок з представником ворога він налагодив в одній із соцмереж.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що зловмисник отримав завдання повідомляти місця розташування на території Коростенського району військової частини, блокпостів, дислокації військових об’єктів для їхнього бомбардування. В середині квітня підозрюваний передав своєму кураторові скріншот із зазначеним місцем розташування спецоб’єкту та відзвітував, що його обстріляли війська РФ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного. У нього було виявлено і вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, а також також запис інструкції про спосіб передавання здобутої інформації.

Нагадаємо, відомі випадки, коли під час оборони Сєвєродонецька та Лисичанська місцеві мешканці, які симпатизують путінській армії, здавали позиції ЗСУ. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що в області були "ждуни руского міра", а також завербовані російськими службами мешканці.

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