Передавала дані з координатами розташування підрозділу ЗСУ: на Одещині затримали росіянку

В Одеській області затримали інформаторку, яка передавала росіянам інформацію про позиції українських військових на півдні.

Мешканка Білгород-Дністровського району від початку серпня під час особистих зустрічей повідомляла малознайомим чоловікам про місця дислокації одного з підрозділів ЗСУ. Під час обшуку у підозрюваної вилучили план-схему розташування одного з військових підрозділів.

Про це повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Зрадниця передавала дані із зазначенням точних координат, чисельність підрозділу та кількістю військової техніки, а також маршрути переміщень по території одного з населених пунктів області.

Зазначається, що жінка має паспорт громадянки РФ. Щобільше - вона періодично виїжджає на територію держави-агресорки, де отримує пенсію.

Своєю чергою, в обласній СБУ зауважують, що по топографічній карті з координатами тимчасового розташування підрозділу ЗСУ, яку мала інформаторка, окупанти планували здійснити масований ракетний удар.

До слова, жінку спецслужби РФ залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів вона потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішувала".

Нагадаємо, мешканець Білгород-Дністровського на Одещині підтримував військову агресію Російської Федерації. Свої прокремлівські наративи він активно транслював у сомережі. Так, у Facebook 58-річний чоловік поширюва проросійський контент.

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