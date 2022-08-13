Передавала ФСБ місця дислокації ЗСУ: у Києві затримали прихильницю агресорки Росії

Жінка співпрацювала з російською ФСБ. Представникам окупантів киянка здавала місця дислокації українських військових. Її затримали, коли вона фільмувала військову частину.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що зрадниця здійснювала фото- та відеозйомку об'єктів, на яких розміщувалися підрозділи ЗСУ на території Києва та Київської області. Зібрану інформацію вона передавала співробітнику ФСБ. Вороги використовували ці дані для коригування ракетних та авіаційних ударів.

У жінки провели обшуки. У неї виявили та вилучиликомп'ютерну техніку та засоби зв'язку. Жительці столиці оголосили підозру за фактом поширення інформації про розташування об'єктів ЗСУ в умовах воєнного стану. Крім того, до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, в Україні до 12 років в’язниці засудили чоловіка, який передавав окупантам розвідданні та допомагав росіянам захоплювати Лисичанськ. Зловмисник потрапив у поле зору російської ФСБ, коли відбував покарання у колонії на території РФ.

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