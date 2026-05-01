Передавання Донбасу Росії не зупинить війну: Подоляк назвав наступні "хотєлкі" Кремля
Михайло Подоляк наголосив, що передавання Донбасу Росії лише спровокує Кремль на вимоги віддати Запорізьку та Херсонську області, тому єдиним виходом є примус агресора силою.
Будь-які спроби задобрити Росію територіальними поступками призведуть лише до нових ультиматумів з боку Москви.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Новини.LIVE.
За словами посадовця, ілюзія про те, що війна закінчиться після передавання агресору Донецької та Луганської областей, є небезпечною помилкою.
Будь-які ідеї щодо «територіальних поступок» не ведуть до завершення війни. Єдиний дієвий механізм — примус Росії через військові та економічні інструменти, наголосив Подоляк.
«Коли хтось думає, що якщо передадуть Росії Донецьку і Луганську в повному обсязі, на цьому все закінчиться. Ні, Ушаков прямо говорить, для того, щоб ми почали дискусію про закінчення війни, ви маєте нам віддати Донецьку і Луганську область. Це означатиме, що у вас на столі буде „Віддайте Запорізьку, віддайте Херсонську“ і далі, і далі», — резюмував він.
Нагадаємо, помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що можливе рішення України про виведення військ з Донбасу могло б нібито створити передумови для врегулювання «конфлікту».
Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва заявляє, що за два місяці зможе повністю захопити Донбас, і обговорює нові «терміни» з американською стороною.