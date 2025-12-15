Передавання винищувачів МіГ-29 Україні: у Польщі роз'яснили ситуацію

МіГ-29 / © Associated Press

У Польщі триває робота з передачі польських бойових літаків МіГ-29 Україні включає 6-8 літаків, які мають бути виведені зі складу польської армії до кінця грудня. Він додав, що було б добре завершити це питання під час візиту Володимира Зеленського до Варшави.

Про це пише RMF із посиланням на заступника міністра національної оборони Цезарі Томчика.

Передача Україні бойових літаків МіГ-29

Цього тижня про можливість передачі бортів, які залишаються на озброєнні ВПС Польщі, повідомили Генеральний штаб польської армії та Міністерство національної оборони. Віцепрем’єр та міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що в обмін на передачу літаків Україні Польща могла б отримати безпілотні технології, розроблені українцями під час російського вторгнення.

Заступник голови Міністерства національної оборони уточнив, що йдеться про кілька — шість-вісім — винищувачів МіГ-29 з 14, які наразі перебувають у розпорядженні ВПС Польщі. Він підкреслив, що термін служби цих літаків добігає кінця року, тобто до періоду, протягом якого їх можна безпечно й ефективно експлуатувати.

«Ці машини покинуть польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути продані чи списані, а можуть потрапити на Україну та допомогти у знищенні наших ворогів. На мою думку, ситуація здається цілком очевидною», — сказав Томчик.

Він зазначив, що з огляду на той факт, що термін служби цих літаків у польській армії добігає кінця і його не можна продовжити, їхня передача Україні не призведе до втрати боєздатності польської армії.

«Щобільше, ми можемо обговорити технології, які будуть передані Польщі з України», — наголосив Томчик, зазначивши, що рішення щодо МіГ ще не прийняте.

Цезарі Томчик також зазначив, що ця тема, ймовірно, обговорюватиметься під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави, який заплановано на п’ятницю.

«Ми маємо закрити це питання. Оскільки МіГи старіють, ми маємо продовжувати використовувати їх з користю», — сказав він.

Раніше Навроцький прокоментував інформацію про передавання Україні винищувачів МіГ-29. Мовляв, про наміри Міноборони йому «нічого не відомо».

«Тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння — я не мав такої інформації. Але я спокійний: з паном Косіняком-Камишем (міністр оборони Польщі — Ред.) ми це з’ясуємо і порозуміємося з цього питання», — наголосив Навроцький.