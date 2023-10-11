Передавання F-16 і переговори про вступ до ЄС: у Зеленського підбили підсумки візиту до Брюсселю

Бельгія стала четвертою країною-партнером України по Коаліції сучасних винищувачів, яка після Нідерландів, Данії та Норвегії оголосила про готовність надати нашій державі бойові літаки.

Про це розповів заступник керівника апарату, радник з питань зовнішньої політики в Офісі президента України Ігор Жовква.

"Такий крок демонструє потужну підтримку Бельгії та її практичний внесок у наближення спільної Перемоги, а також забезпечує сталість й дієвість Коаліції. Винищувачі – останній стратегічний компонент, якого бракує для захисту українського неба. Сучасна бойова авіація є також невід'ємною частиною протиповітряної оборони", - сказав Жовква.

Крім того, Бельгія заявила про готовність робити внесок у підготовку інженерно-технічного персоналу для обслуговування винищувачів F-16 на території України, а також погодилася надати свої літаки для тренувальної місії в Данії.

Також Бельгія відіграє роль у практичному втіленні санкцій проти російських діамантів у 12-му санкційному пакеті ЄС. Країна запровадила таку процедуру сертифікації, яка не дозволила діамантам з РФ потрапляти на світові ринки в обхід санкцій.

За словами Жовкви, Бельгія пообіцяла зробити усе можливе для використання російських активів, які знаходяться в бельгійській юрисдикції (а це близько 1,7 мільярди євро), на потреби з відбудови України вже починаючи з 1 січня 2024 року.

Крім того, радник з питань зовнішньої політики в ОП заявив, що саме під час головування Бельгії у Раді ЄС (перше півріччя 2024 року) розпочнеться фактичний початок переговорів про членство України в ЄС.

"І тут головування Бельгії не обмежиться лише символізмом – наш партнер підтримуватиме Україну з самого "інституційного серця" ЄС", - додав Жовква.

Нагадаємо, 11 жовтня Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Брюсселя, де взяв участь у засіданні "Рамштайну", у зустрічі міністрів оборони країн НАТО і засіданні Ради Україна-НАТО.

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