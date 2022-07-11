Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Передавання каналів в управління державі: у Ахметова пояснили, про що йдеться

Дата публікації
Перегляди
1081
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Передавання каналів в управління державі: у Ахметова пояснили, про що йдеться

Фото: ФК Шахтар

Український бізнесмен Рінат Ахметов передав свої медіа в управління державі.

Проте поки йдеться лише про ліцензії на мовлення, а не бренди. 

Про це повідомила директорка зі зв'язків із громадськістю та комунікацій СКМ Наталія Ємченко. 

Вона зазначила, що 12 липня СКМ  опублікує офіційний реліз, в якому повідомить усі деталі щодо заяви Ріната Ахметова. Також вона зазначила, що поки йдеться тільки про повернення ліцензій державі. 

"Ми повертаємо державі тільки державне - тобто ліцензії (які вона нам видала) на мовлення Все. Саме це зазначено в заяві Ріната Ахметова. І саме це буде зроблено. Жодні інші активи медіа-групи (окрім цих ліцензій) ми державі не передаємо - ані бренди, ані бібліотеки. Про передачу активів нема ані слова і в заяві Ахметова, жодного", - написала Ємченко. 

Нагадаємо, український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що відмовляється від своїх медіа та передає їх в управління державі. Він додав, що цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні.

Читайте також:

Ахметов передає медіаактиви державі - чому з'явилося таке рішення

Ахметов передає медіаактиви державі - чому з'явилося таке рішення
Наступна публікація