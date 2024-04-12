Передавання Україні систем Patriot: Подоляк зробив емоційну заяву

Усі системи ППО Patriot, які отримала Україна, передала Німеччини, або це було зроблено з допомогою Німеччини. Що більше - Берлін суттєво наростив бюджет щодо військової підтримки ЗСУ.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 Каналу".

"Велике-велике дякую саме Німеччині. Вона змінила всю парадигму своїх відносин і до Росії, і до цієї війни. За останній рік суттєво наростила пакети військової допомоги", - сказав він

Подоляк зауважив, що ФРН безпосередньо розуміє, що треба дозакривати небо. Втім, Берлін не може самостійно зробити це з огляду на кількість ракет і дронів, які Росія використовує під час атак. Крім того, захистити треба чималу території країни.

"Це ж очевидно - і з огляду на кількість об'єктів, які належать до цивільної чи критичної інфраструктури. Вона (Німеччина - Ред.) сьогодні виконує, на мій погляд, ключову лідерську функцію щодо закриття неба в Україні. Сама вона не впорається. Так само як не впораються інші країни, що мають набагато менші можливості для надання саме протиракетних систем. Маю на увазі країни Північної Європи. Вони набагато менші з погляду ресурсів, з військового погляду, менші географічно тощо", - сказав Подоляк.

Представник ОП наголосив: країна, яка має багато цих систем, сьогодні займається обговоренням "дуже важливих" тем внутрішнього порядку денного.

"Якась там війна в Україні… Це, певно, має когось іншого хвилювати? Їх це не має хвилювати. Як з репутацією? Вони потім зроблять декілька десятків фільмів про Голлівуд, як вони рятують людство. І це все буде простіше", - додав він.

Нагадаємо, оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що в України закінчилися ракети для Patriot та Iris-T. Водночас, як зазначив оглядач, на Заході на складах лежать сотні систем ППО і тисячі ракет.

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