Передавав дані про дислокацію ЗСУ: мешканець Краматорська опинився у в'язниці

Суд засудив до дев'яти років ув'язнення мешканця Краматорська Донецької області, який працював на країну-агресорку. Зокрема, зрадник передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд ухвалив вирок чоловіку за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил. Його засуджено до дев'яти років за ґратами", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у березні 2023-го місцевий фотограф-аматор у месенджері Telegram переписувався з двома адміністраторами місцевих проросійських чатів, які створювали спеціально задля збору розвідданих. Мешканець Краматорська усвідомлював, що надана інформація може потрапити до російських військових. але це його не зупиняло.

Чоловік надсилав фотографії місць дислокації підрозділів ЗСУ на території Краматорська. Через деякий час по одному з таких об’єктів російська армія поцілила ракетою.

Засуджено мешканця Краматорська, який працював на ворога. / Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, в Одесі затримали юрисконсульта "партії Шарія", що працював на російську розвідку. Приватний юрист передавав росіянам цілі для повітряних ударів по місту, стежив за місцями дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, а також звітував про наслідки влучань ракет і ударів дронами-камікадзе.

Читайте також: