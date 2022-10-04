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Передавав інформацію ворогу про пересування ЗСУ в Рубіжному: засуджено луганчанина

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Передавав інформацію ворогу про пересування ЗСУ в Рубіжному: засуджено луганчанина

Фото: Associated Press

Лисичанська обласна прокуратура засудила мешканця Луганщини за колабораціонізм.

Зрадник отримав 12 років позбавлення волі з конфіскацією. У березні 2022-го він передавав російським окупантам інформації про українських військових.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Слідство встановило, що 22-25 березня прихильник путнських військ збирав інформацію про місця розташування української військової техніки та її пересування на території міст Привілля та Рубіжне. Зібрану інформацію луганчанин за допомогою мобільного телефона передавав представникам Росії.

За даними Офісу Генпрокурора, чоловіка затримали 26 березня 2022 року.

Як повідомлялся, мешканець Білгород-Дністровського на Одещині підтримував військову агресію Російської Федерації. Свої прокремлівські наративи він активно транслював у сомережі. Так, у Facebook 58-річний чоловік поширюва проросійський контент.

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