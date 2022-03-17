Передавав ворогові інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ: киянину повідомлено про підозру у держзраді

Передавав ворогові інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ: киянину повідомлено про підозру у держзраді

Підозрюваний у березні передав представникам іноземної організації інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів ЗСУ на території Києва.

Киянину, який передав ворогові інформацію про розміщення підрозділів Збройних Сил України, повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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За даними слідства, з 24 лютого по 11 березня громадянин України на території Києва за допомогою Telegram-каналу надавав Російській Федерації, її організаціям та представникам активну допомогу у здійсненні агресивного інформаційного впливу, проведенні деструктивної пропаганди та підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Підозрюваний у березні передав представникам іноземної організації інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території Києва.

Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бойові дії впродовж усього найближчих 10-14 днів. Наразі вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

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