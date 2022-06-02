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Передавав ворогові координати для обстрілів: правоохоронці затримали жителя Сумщини

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Передавав ворогові координати для обстрілів: правоохоронці затримали жителя Сумщини

Фото: pixabay.com

Правоохоронці затримали жителя Сумщини, який передавав дані про переміщення українських військових.

Чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 12 до 15  років з конфіскацією майна або без такої.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Слідство встановилр, що чоловік від перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби країни-агресорки Російської Федераії. Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних Сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад. 

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, 62-річний мешканець Тернополя постане перед судом за заклики у соцмережах підтримувати вторгнення Росії до України. СБУ завершила розслідування справи щодо чоловіка, який виправдовував звірства росіян в Україні та пропагував війну.

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