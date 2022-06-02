Передавав ворогові координати для обстрілів: правоохоронці затримали жителя Сумщини

Правоохоронці затримали жителя Сумщини, який передавав дані про переміщення українських військових.
Чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановилр, що чоловік від перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби країни-агресорки Російської Федераії. Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних Сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.
Як повідомлялося, 62-річний мешканець Тернополя постане перед судом за заклики у соцмережах підтримувати вторгнення Росії до України. СБУ завершила розслідування справи щодо чоловіка, який виправдовував звірства росіян в Україні та пропагував війну.
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