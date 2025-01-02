"Передайте привіт дрону!": Третя штурмова показала ефектну роботу по окупантах на Харківщині (відео)

Ураженні або ліквідовані як солдати армії РФ, так і ворожа техніка.

Бійці Третьої штурмової завдавали втрат ворогові на Харківщині. Так, по окупантах відпрацювали пілоти підрозділу FATUM з Протитанкового батальйону.

Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада.

3-я штурмова показала ефектну роботу по окупантах

"О, прівєт!" — помахав FPVшнику й вибухнув!", — іронічно назвали ролик бійці.

"Піхота ворога, декілька "буханок" та російський УАЗік — уразили та мінуснули на засніжених відтинках Харківщини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ, ймовірно, вдарили по місцю дислокації окупантів на Курщині. Є втрати у живій силі ворога.

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