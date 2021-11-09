Передчасно народила дитину і перебувала на ШВЛ: під Полтавою від коронавірусу померла 23-річна породілля

Передчасно народила дитину і перебувала на ШВЛ: під Полтавою від коронавірусу померла 23-річна породілля

Жінка мала двобічне запалення легенів.

У Кременчуці Полтавської області у лікар померла породілля з COVID-19. Жінка перебувала у важкому стані.

Про це під час засідання міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації повідомила віце-мерка Ольга Усанова, розповідає "Кременчуцька газета".

У лікарні "Правобережна" у Кременчуці померла 23-річна породілля, у якої діагностували коронавірус. На той момент у медзакладі перебувало 10 вагітних жінок чи породіль із COVID-19 - одна з них у важкому стані.

Відомо, що жінка потрапила до лікарні із двобічним запаленням легень. Пацієнтка тривалий час передувала на апараті штучної вентиляції легень. Вона передчасно народила дитину шляхом кесаревого розтину. Немовля здорове, однак життя молодої мами врятувати не вдалося - вона померла.

Нагадаємо, що в Англії від ускладнень COVID-19 померла 37-річна Сайка Парвін, яка відтермінувала щеплення від коронавірусу через вагітність. Її чоловік, який зараз сам виховує п'ятьох доньок, закликає майбутніх матерів вакцинуватися.

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