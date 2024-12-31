Передноворічна дезінформація: деталі щодо хакерської атаки рф 30 грудня на регіонального провайдера

Ввечері 30 грудня українські телеграм-канали масово поширювали інформацію про хакерську атаку росіянами на мовлення телеканалів України, під час якої транслювалися погрози про можливу ракетну атаку "Орешником". За приблизно 30 хвилин ця новина набула загальнонаціонального масштабу при тому, що жодних скарг про підміну контенту від глядачів не отримано досі.

Зʼясувалося, що росіяни, дійсно, втрутилися в роботу регіонального провайдера інтернету й телебачення Київської області. Про "аварійну ситуацію в мережі" провайдер повідомив у своєму телеграм-каналі, згодом додавши оновлення, що "частина абонентів отримала неправдиву інформацію щодо нібито загрози удару по містах України країною-агресором".

Трансляція на деякий час була нібито перервана картинкою, на якій розмістили логотипи українських телеканалів, що мовлять у телемарафоні "Єдині новини", аби надати зображенню «переконливості». В тексті з помилками українською мовою росіяни попереджали про можливу атаку "Орешником", балістичною ракетою середньої дальності, а також закликали негайно "прослідкувати" в укриття.

Після першого етапу атаки, підміни картинки, ворог запустив другий етап — активну комунікаційну кампанію. Приблизно в один час низка українських телеграм-каналів підхопила новину про те, що "російські хакери взломали українські телеканали й погрожують ударом "Орешником". Далі підʼєдналися проросійські телеграм-канали й медіа.

Така атака є демонстрацією вразливості українських медіа й суспільства загалом: російським терористам достатньо поширити дезінформацію через хакерську атаку на місцевого провайдера й таким чином досягти масштабного поширення паніки в населення — все це без значних витрат технічних ресурсів і без необхідності "вимикання" всіх телеканалів і мовників України. Тому вкотре закликаємо і телеграм-канали, які позиціонують себе як повноцінні медіа, і журналістську спільноту, ретельно перевіряти будь-яку інформацію й звертатися за коментарями до пресслужб організацій. Ми завжди відкриті до комунікації й оперативно надаємо зворотний звʼязок. Принагідно дякуємо всім, хто діяв раціонально й звернувся до нас за позицією.

Нагадаємо, що протягом року росіяни здійснювали низку масштабних атак на українське телемовлення з метою дестабілізації суспільства, особливо на прикордонних тимчасово окупованим регіонам містам і селам. У березні відбулося активне глушіння супутникового сигналу українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat. Крім того, 22 квітня росія атакувала телевежу в Харкові, намагаючись зруйнувати ефірне цифрове телевізійне мовлення (Т2) на Харківщині.

Закликаємо українців дотримуватися інформаційної гігієни, аби не допомагати ворогу ширити дезінформацію. Всі ці дії рф коїть з метою впливу на населення й поширення паніки в Україні, особливо в період різдвяних і новорічних свят.

Рекомендуємо, за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел — Т2, кабель, ОТТ, Інтернет (сайти телеканалів, YouTube).

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