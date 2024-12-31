Передноворічний порятунок: на Дніпропетровщині поліція допомогла пораненій сові (фото)

Волонтери вже розпочали лікування хижого птаха.
Мешканці Солонянської громади Дніпропетровської області виявили сову з пораненим крилом і одразу звернулися до поліції.
Про це повідомила Національна поліція України.
"Сову з пораненим крилом виявили мешканці громади та одразу повідомили про незвичайну знахідку до поліції. Поліцейські офіцери громади миттєво відреагували та взяли пораненого птаха під опіку", - йдеться в повідомленні.
Невдовзі поранену сову передали до притулку для тварин, де волонтери розпочали її лікування.
"Завдяки спільним зусиллям, хижий птах отримав шанс повернутися до свого природного життя", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, поліцейські Львівщини допомогли травмованому яструбу.
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