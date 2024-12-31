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Передноворічний порятунок: на Дніпропетровщині поліція допомогла пораненій сові (фото)

Передноворічний порятунок: на Дніпропетровщині поліція допомогла пораненій сові (фото)

Врятована сова / Фото: Національна поліція України

Волонтери вже розпочали лікування хижого птаха.

Мешканці Солонянської громади Дніпропетровської області виявили сову з пораненим крилом і одразу звернулися до поліції. 

Про це повідомила Національна поліція України.

"Сову з пораненим крилом виявили мешканці громади та одразу повідомили про незвичайну знахідку до поліції. Поліцейські офіцери громади миттєво відреагували та взяли пораненого птаха під опіку", - йдеться в повідомленні.

Врятована сова / ©
Врятована сова

Невдовзі поранену сову передали до притулку для тварин, де волонтери розпочали її лікування.

"Завдяки спільним зусиллям, хижий птах отримав шанс повернутися до свого природного життя", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, поліцейські Львівщини допомогли травмованому яструбу.

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