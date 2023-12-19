"Передові технології "ДНР": як окупанти ремонують дороги у зруйнованій Макіївці (відео)

Окупанти "експертно" підходять до ремонту покриття шляхів у Макіївці на Донеччині. Гарячий асфальт звалюють просто у снігову кашу, що розтанула.

Про це свідчить відео телеграм-каналу "Жизнь в ДНР".

Як зазначають містяни, ремонтники запроваджують "передові технології "ДНР".

Судячи з відео, ремонтники навіть не перекривають відрізки доріг. Авто прямують просто в яму зі снігом і свіженьким асфальтом. Судячи з відео, ремонтники навіть не перекривають відрізки доріг. Авто прямують просто в яму зі снігом і свіженьким асфальтом.

Нагадаємо, у грудні було завдавання удару по нафтобазі в окупованому Луганську. Це зменшило можливості РФ у момент контрнаступу на Лиманському напрямку. Ба більше, ЗСУ завдали кількох ударів по тилових базах росіян на території окупованої Луганської області. Зокрема, йдеться про удари по пунктах постійної дислокації росіян у Лисичанську, Рубіжному та Кремінній.