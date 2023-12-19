"Передові технології "ДНР": як окупанти ремонують дороги у зруйнованій Макіївці (відео)

Гарячий асфальт звалюють просто в сніг.
Окупанти "експертно" підходять до ремонту покриття шляхів у Макіївці на Донеччині. Гарячий асфальт звалюють просто у снігову кашу, що розтанула.
Про це свідчить відео телеграм-каналу "Жизнь в ДНР".
Як зазначають містяни, ремонтники запроваджують "передові технології "ДНР".
Судячи з відео, ремонтники навіть не перекривають відрізки доріг. Авто прямують просто в яму зі снігом і свіженьким асфальтом.
Нагадаємо, у грудні було завдавання удару по нафтобазі в окупованому Луганську. Це зменшило можливості РФ у момент контрнаступу на Лиманському напрямку. Ба більше, ЗСУ завдали кількох ударів по тилових базах росіян на території окупованої Луганської області. Зокрема, йдеться про удари по пунктах постійної дислокації росіян у Лисичанську, Рубіжному та Кремінній.
А 9 грудня в окупованій Макіївці Донецької області пролунали сильні вибухи, після чого спалахнула пожежа. В місцевих пабліках пишуть, що після прильоту горить нафтобаза.
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