Передсвятковий штурм кордону: 75 тисяч людей за добу, 10-кілометрові черги та 38 годин очікування

Кордон / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На західних рубежах України зафіксовано пік пасажиропотоку, пов’язаний із різдвяними святами. Поки тисячі українців повертаються додому, створюючи величезні затори на польському боці, ситуація на виїзд з України також залишається напруженою. На деяких пунктах пропуску водії вантажівок змушені жити в кабінах майже дві доби.

Про це повідомляють Державна прикордонна служба України, Західне регіональне управління ДПСУ та польське видання RMF FM.

Рекорд на Львівщині: кордон працює на межі можливостей

Як повідомило Західне регіональне управління ДПСУ, за останню добу прикордонники Львівщини оформили понад 75 тисяч осіб. Це рекордний показник, який свідчить про початок великої хвилі повернення громадян додому на свята.

Наразі в’їзд в Україну суттєво переважає виїзд: різниця складає понад 14 тисяч осіб на користь тих, хто повертається. Через такий наплив усі пункти пропуску регіону працюють в умовах підвищеного навантаження. Для прискорення процесів розгорнуто додаткові робочі місця та посилено наряди, проте черги все одно залишаються значними.

Ситуація на виїзд з України: де найбільші затори

Станом на 09:30 ранку, ситуація на виїзд залишається неоднорідною. Найважче тим, хто прямує до Польщі:

Устилуг: 135 автомобілів та 10 автобусів;

Шегині: 115 автомобілів (черги з пішоходів наразі немає);

Рава-Руська: 100 легкових авто;

Краківець: 55–70 автомобілів та до 15 автобусів;

Угринів та Грушів: від 40 до 50 автівок.

На інших напрямках ситуація значно легша. На кордоні з Угорщиною найбільше авто у Косино (50), тоді як у Тисі та Лужанці — лише по 25-30. Кордони зі Словаччиною, Румунією та Молдовою фактично вільні: у Порубному лише 20 машин, а пункти «Мамалига» та «Солотвино» взагалі без черг.

Польські журналісти та репортер RMF FM Міхал Красонь малюють ще складнішу картину для тих, хто намагається перетнути кордон з боку Польщі.

Дорогуськ: Черга з вантажівок розтягнулася на понад 10 кілометрів, сягаючи населеного пункту Окопи. Сотні фур застрягли у заторі, а час очікування на початок митного оформлення перевищує 33 години.

Корчова: Тут ситуація критична — водії вантажівок змушені чекати понад 38 годин. Для легкових авто черга на виїзд з Польщі через Корчову означає близько 8 годин очікування.

Інші напрямки: У Будомєжі час очікування складає близько 5 годин, у Медиці — близько 3 годин. Найшвидше (за 2 години) можна пройти оформлення у Зосині.

На польських дорогах поблизу кордону чергують посилені патрулі правоохоронців, які стежать за безпекою та порядком у чергах.

Автобуси та «єЧерга»

Прикордонники наголошують, що для автобусів діє система «єЧерга», яка дозволяє обирати час перетину. Проте є важливий нюанс: у пунктах Шегині та Краківець система слотування (запису на конкретний час) поки не запроваджена. Через це автобуси їдуть без фіксованого графіку, що створює додатковий хаос та навантаження на інспекторів.

Порада водіям: Якщо ви плануєте поїздку найближчими днями, моніторте стан черг у реальному часі та, за можливості, обирайте пункти пропуску на кордоні з Румунією або Словаччиною, щоб уникнути багатоденного стояння на польській ділянці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ситуація на пунктах пропуску України із сусідніми країнами ЄС різниться залежно від напрямку.