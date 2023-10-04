"Передумови були військовими": Кубраков розповів, як вдалось відновити судноплавство в Чорному морі

Україні вдалося відновити роботу портів Великої Одеси без участі третіх сторін. Це стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема – атаці по десантному кораблю РФ у серпні.

Про це на конференції "Майбутнє українського експорту" заявив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише "Економічна правда".

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Станом на сьогодні 10 кораблів пройшли українським чорноморським коридором. Щобільше, вперше вийшли судна не лише з аграрною продукцією, але й з металургійною.

За словами Кубракова, передумови для роботи нинішнього коридору, як і у випадку з зерновою ініціативою, були військовими – звільнення острова Зміїний та затоплення крейсера "Москва".

"Так і зараз – багато чого відбулося в Чорному морі, чого не було раніше: суттєві пошкодження десантного корабля біля Новоросійська і багато-багато інших речей. Військовий паритет в Чорному морі ще не встановлений, але ситуація точно не така, як була пів року назад", – заявив віцепрем'єр-міністр.

Йшлося і про те, що, з одного боку, коридор дає можливість суттєво збільшувати обсяги експорту, а з іншого – це досить нова ініціатива, якій може бракувати стабільності. Слід розуміти, що морський коридор може стати відносно гарантованим лише у двох випадках:

після перемоги України у війні;

а сценарієм "зернової ініціативи".

Кубраков наголосив, що тимчасовий коридор, встановлений ВМС України, зареєстрований в усіх світових системах, він офіційно визнаний.

"Ми розуміємо, що якісь інциденти можуть відбутися, війна продовжується. Якщо щось станеться з нашим цивільним судном, ми не будемо про це говорити, але нам є чим відповісти – є військові цілі, є інші цілі, і ворог теж розуміє цю небезпечну грань", – акцентував Кубраков.

Зараз РФ зосередилась на атаках по українській портовій інфраструктурі, наголосив він, і міжнародні партнери України це також розуміють. Тому українська сторона сподівається на суттєве посилення ППО на цих напрямках.

Раніше речниця ОК "Південь" зауважила, що довіра до Сил оборони з боку провідних судноплавців очевидна. Кораблі продовжують використовувати гуманітарний коридор.

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