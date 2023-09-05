Перегляд рішень ВЛК: адвокат пояснив, у яких випадках можуть знову призивати через пів року

Рішення ВЛК, які були ухвалені у мирний час, підлягають перегляду.

Раніше людина могла бути визнана непридатною до військової служби у мирний час і обмежено придатною у воєнний час. Зараз переглядають всі ці рішення.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав адвокат Олег Леонтьєв.

Чи законно переглядати рішення

За словами правозахисника, ті рішення, які були прийняті у мирний час, підлягають перегляду. "Якщо військовозобов'язаному провели медичний огляд військово-лікарською комісією, встановлено, що він придатний до військової служби – його призивають, тут питань немає", – відзначив Леонтьєв.

Перегляд станів здоров'я відбувається в залежності від того ступеня тяжкості його захворювання. Рішення приймаються в територіальних центрах комплектування, чи переглядати, чи ревізувати придатність/непридатність за станом здоров'я цього військовозобов'язаного, чи не переглядати.

"Вони мають право це робити, скільки вважають за необхідно. Навіть ті, хто звільнені з військової служби за сімейними обставинам в тому числі або інших підстав, крім досягнення віку. Їх можуть заново призивати через пів року", – підсумував адвокат.

Нагадаємо, в Україні наразі тривають перевірки військово-лікарських комісій, остаточні результати яких, попередньо, будуть за два-три тижні. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив: якщо відповідні органи доводитимуть, що було скоєно злочин, то всі імʼя і прізвища лікарів будуть обов'язково відомі. З прізвищами ухилянтів, хто отримав від них таку "допомогу".

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