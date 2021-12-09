Переговори Байдена та Зеленського: в ОПУ повідомили час розмови

Переговори Байдена та Зеленського: в ОПУ повідомили час розмови

Телефонна розмова Байдена та Зеленського запланована на сьогодні, 9 грудня.

Телефонна розмова американського та українського президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського, яка запланована на 9 грудня, розпочнеться орієнтовно о 19:30 за київським часом.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

Як наголосив Никифоров, можливо, будуть зміни у часі, оскільки український президент бере участь в онлайн-саміті за демократію.

"Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни. Перед тим, нагадаю, ще буде участь Президента України в онлайн саміті за демократію", - написав прессекретар Зеленського.

Як повідомляли раніше, лідери США та України Джо Байден та Володимир Зеленський обговорять онлайн-саміт американського та російського президентів, який відбувся днями.

Нагадаємо, 7 грудня, відбулися переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена, які тривали 2 години. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Пізніше у Білому домі повідомили деталі відеозустрічі двох лідерів країн. Зокрема, під час онлайн-саміту Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників через нарощування військ Росії біля кордонів України. Також лідери США та РФ обговорили стратегічну стабільність, окремо зупинившись на темі кібербезпеки та захисту від програм-вимагачів.

ТСН.ua стежив за онлайн-самітом та разом із експертами проаналізував наслідки віртуальної зустрічі Байдена та Путіна для України.

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