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Переговори між Україною та РФ: у МЗС назвали два важливі фактори

Переговори між Україною та РФ: у МЗС назвали два важливі фактори

Що в МЗС кажуть про переговори з Росією

Речник МЗС пояснив позицію України щодо переговорів з Росією.

У Міністерстві закордонних справ України назвали два важливі фактори, які впливатимуть на позицію Києва у разі переговорів з РФ.

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає "Радіо Свобода".

"Питання не в тому, щоб посадити Росію за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно", – сказав речник МЗС.

Він наголосив, що важливі два фактори – тиск на полі бою і тиск на міжнародній арені. Це впливає на бажання та здатність Росії вести переговори чесно, каже Тихий.

"Якщо Росія буде надалі відмовлятися (вести переговори – Ред.), то світові стане зрозумілим, хто прагне миру, а хто – ні", – підсумував речник МЗС.

Раніше президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

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