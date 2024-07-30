Переговори між Україною та РФ: у МЗС назвали два важливі фактори

Речник МЗС пояснив позицію України щодо переговорів з Росією.
У Міністерстві закордонних справ України назвали два важливі фактори, які впливатимуть на позицію Києва у разі переговорів з РФ.
Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає "Радіо Свобода".
"Питання не в тому, щоб посадити Росію за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно", – сказав речник МЗС.
Він наголосив, що важливі два фактори – тиск на полі бою і тиск на міжнародній арені. Це впливає на бажання та здатність Росії вести переговори чесно, каже Тихий.
"Якщо Росія буде надалі відмовлятися (вести переговори – Ред.), то світові стане зрозумілим, хто прагне миру, а хто – ні", – підсумував речник МЗС.
Раніше президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.
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