Переговори між Україною та Росією: військовий сказав, що для них потрібно

Більшість людей говорить про те, що ніякі перемовини не потрібні. На думку "Османа", потрібні, але не на умовах, які нам навʼязують росіяни.

Про це написав військовий із позивним "Осман" Станіслав Бунятов.

"Треба дати росіянам п**ди і виграти якісь аргументи для цих перемовин, бо зараз у нас тільки Курська область, яка щодня тане і забирає з собою наших людей", — сказав він.

Він вважає, що для цього потрібно не просто "кричати про недостатньо велику ціну для росіян", а зробити так, щоб ми переходили до роботизованих штурмів, не збирали гроші на безпілотники, які вже давно випробувані й бачили реальну боротьбу з корупцією та зрадниками.

"Ми або вистоїмо за рахунок технологій, або програємо і покладемо на фронті тих, хто гідних цієї країни, як ніхто інший. Інших варіантів не існує", — переконаний він.

Раніше радник ОПУ Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес про закінчення війни неможливий, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну.

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