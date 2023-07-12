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Переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже цього року — Зеленський після розмови з Шарлем Мішелем

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже цього року — Зеленський після розмови з Шарлем Мішелем

Президент Зеленський заявив, що мереговори про вступ України до ЄС можуть початися вже цього року / Фото: Офіс президента України

Зеленський та президент Євроради обговорили початок переговорів про вступ України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі поговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграмі.

"Хороша розмова з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Головне, що обговорювали, – нашу можливість відкрити вже в кінці цього року переговори щодо членства в Євросоюзі. Дякую за підтримку!" - написав Зеленський.

Володимир Зеленський та президент Євроради Шарль Мішель на полях саміту НАТО у Вільнюсі / © Associated Press
Володимир Зеленський та президент Євроради Шарль Мішель на полях саміту НАТО у Вільнюсі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що переговори щодо членства України в ЄС можуть розпочатися вже під час грудневої зустрічі Європейської Ради.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський раніше наголошував, що наразі настав "історичний час" для початку переговорів про вступ України до ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
193
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