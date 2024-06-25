Переговори про вступ України до ЄС можуть відкласти до 2025 року – подробиці від FT

Після завершення переговорів Україна буде в декількох кроках до повноправного членства в Євросоюзі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що переговори щодо вступу України до Європейського Союзу розпочнуться вже 25 червня. Так, міністри ЄС зустрінуться з українськими офіційними особами в Люксембурзі, щоб офіційно розпочати процес перемовин.

Однак видання Financial Times пише, що переговори можуть початися на пів року пізніше через позицію Угорщини.

Блок країн ЄС також розпочне переговори з Молдовою, яка подала заявку на членство до ЄС за кілька тижнів після вторгнення Росії до України 2022 року.

На зустрічах ЄС представить обом країнам "рамку для переговорів" реформ і законодавства, які вони повинні ухвалити, перш ніж вважатимуться готовими приєднатися.

Однак видання зауважує, що початок переговорів розпочнеться якраз перед тим, коли Угорщина, найбільш проросійський член ЄС, перейме головування в Європейському Союзі від 1 липня.

"Шестимісячна роль дозволяє цій країні керувати політичними пріоритетами в ЄС", — пишуть журналісти.

Напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затримав кілька рішень ЄС, пов’язаних з Україною, зокрема щодо початку переговорів про членство, хоча зрештою поступився, заявивши, що Будапешт матиме більше можливостей накласти вето на процес у подальшому.

Представники ЄС очікують, що предметні переговори про вступ України до Євросоюзу розпочнуться вже під час головування в блоці Польщі, яке розпочнеться 1 січня 2025 року.

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина напередодні сказала, що "починаючи від 2025 року ми будемо наполягати на дуже динамічному процесі вступу".

Нагадаємо, Кулеба назвав три ключові кроки до повноправного членства України в ЄС.

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