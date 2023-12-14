Переговори про вступ України до ЄС: у Європарламенті сказали, чи може змінитися позиція Орбана

Угорський прем'єр Віктор Орбан може заблокувати рішення саміту ЄС щодо початку офіційних переговорів про вступ з Україною: Втім, його можуть переконати змінити позицію.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, пише ТСН.ua.

"Я реалістка, але не песимістка. У цій кімнаті є багато людей, які добре вміють переконувати", – наголосила вона.

Також вона додала, що глобальна геополітична ситуація свідчить, що за бездіяльність теж треба платити.

"Якщо ми залишимо вакуум, його заповнять інші учасники, які мають принципи, які дуже відрізняються від наших", – підсумувала Мецола.

Нагадаємо, європейські високопосадовці оцінюють шанси на успіх у перемовинах щодо вступу України до Євросоюзу на рівні 20-30%. Хоча зважаючи на останні заяви, ця оцінка видається навіть зависокою.

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