Переговори проходять вкрай важко, Росія намагається публічно тиснути на їхній процес - Подоляк

Попри усю складність, перемовини між сторонами тривають, каже Подоляк.

Перемовини української делегації з російською проходять дуже складно. Росія застосовує свою тактику публічного тиску на процес переговорів.

Про це в коментарі "УП" сказав член української переговорної групи, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо коротко: переговори проходять вкрай важко. Онлайн в робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційний фон сьогодні в переговорному процесі тяжкий", - сказав він.

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За його словами, попри усю складність перемовин, українська делегація продовжує стояти на своїх позиціях.

"Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в рамках, які є проукраїнськими та прозорими. Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес, в тому числі за рахунок певних публічних заяв", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні 12 квітня президент РФ Володимир Путін провів тригодинну зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та повідомив, що обговорив з ним формування єдиного оборонного простору обох держав. Російський президент також зазначив, що так звана спецоперація в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку. За його словами, після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною знову зайшли у глухий кут.

За словами військового експерта Олега Жданово, ймовірно Путін та Лукашенко зустрічаються для того, щоб залучити білоруську армію до війни проти України.

До слова, у НАТО вважають, що друга стадія війни в Україні неминуча. Заступник генсека Альянсу Мірча Джоане висловив думку, що Росія однозначно відновить свій наступ в Україні, і цей другий етап буде більш широкий і кривавий.

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