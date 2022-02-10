Переговори у "нормандському форматі" в Берліні тривають сьому годину: очікується брифінг Єрмака

Переговори у "нормандському форматі" в Берліні тривають сьому годину: очікується брифінг Єрмака

На другій цього року зустрічі політичних радників Україну представляє очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Перемовини у Берліні політичних радників лідерів країн “нормандського формату”, у яких бере участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, тривають уже сьому годину поспіль.

Про це повідомили в четвер, 10 лютого, в Офісі президента України.

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Як відомо, українська делегація на переговорах має за мету провести обмін полоненими та розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи.

В Офісі президента також повідомили, що за результатами переговорів Андрій Єрмак проведе брифінг у приміщенні посольства України в Німеччині. Орієнтовний час початку – 23:30 (за київським часом).

Нагадаємо, що переговори повинні були розпочатися о 14:00 за київським часом, однак з невідомих наразі причин їх було перенесено на годину пізніше. Берлін приймає учасників переговорів на віллі Борзіг – це резиденція німецького міністерства закордонних справ.

Яку мету переслідує Україна на переговорах у Нормандському форматі в Берліні

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