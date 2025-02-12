Переговори України та РФ: Умєров зробив важливу заяву

Україна готова розпочинати переговори щодо завершення війни. Але для цього ми маємо бути сильні на фронті.

Про це голова Міноборони України Рустем Умєров сказав у межах "Рамштайну".

За словами міністра оборони, цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України: засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та Мюнхенська безпекова конференція. Умєров проведе серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників задля посилення військового співробітництва та реальних механізмів підтримки України.

"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", – акцентував міністр оборони.

У Мережі точаться розмови, що внаслідок ймовірних переговорів між РФ та США війна в Україні може заморозитися. Військовий експерт Владислав Селезньов закликав українців налаштовуватися, що війна з РФ може тривати протягом 2025-2026 років.

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