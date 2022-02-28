Переговори України та Росії: що кажуть на боці країни-окупантки

Переговори України та Росії: що кажуть на боці країни-окупантки

Зокрема, в Росії повідомляють, що українська делегація була готова слухати та брати участь у найдокладнішому та найдетальнішому обговоренні актуальних питань.

У Білорусі 28 лютого відбулися переговори між представниками Росії та України. Делегації обговорювали російську війну в Україні від самого ранку і до вечора.

Так, колишній міністр культури Росії Володимир Мединський заявив, що російська та українська сторони знайшли "деякі точки", за якими можна "прогнозувати спільні позиції".

За його словами, делегації Росії та України до наступної зустрічі проконсультуються з керівництвом своїх країн щодо всіх позицій переговорів.

Наступна зустріч делегацій Росії та України, як зазначає Мединський, відбудеться також на польсько-білоруському кордоні.

Своєю чергою, очільник комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький повідомив, що українська делегація була готова слухати та брати участь у найдокладнішому та детальному обговоренні актуальних питань.

"Делегації РФ та України знайшли важливі пункти, за якими може бути досягнуто прогресу", — зазначив Слуцький.

Водночас міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей підкреслив, що в організації переговорів між РФ та Україною важливу роль відіграла розмова Лукашенка та Зеленського.

Дмитро Пєсков також зазначив, що Путін може вже 28 лютого отримати повну доповідь за підсумками переговорів із Києвом та дати доручення про подальші дії.