Переговори з Польщею щодо блокади: в Україні повідомили, чи йдеться про закриття кордонів

Ніхто з українського боку не веде переговори про закриття кордонів з Польщею.

З боку України ніхто не веде переговори про закриття кордонів з Польщею.

Про це сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба Міністерства відновлення.

"Для нас кордон, який стабільно працює - це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі і запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруженості на кордоні", - заявив Кубраков.

За його словами, зараз Україна очікує рішення з боку польського уряду, які не дозволять ситуації зайти у глухий кут. Адже, на думку Кубракова, рішення про закриття кордону для товарів не вигідне нікому.

"Подібне рішення не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що тривають переговори між Польщею та Україною щодо повного, але тимчасового закриття кордону між країнами для торгівлі товарами. Про це заявляв прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.